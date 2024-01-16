Курс доллара в Казахстане: прогноз на ближайшее будущее

Торги понедельника для доллара закрылись на отметке 451,33 тенге.



Конъюнктура меняется на негативную — мировые инвесторы уходят от риска и симпатизируют доллару США в роли безопасного актива. Нефтяной драйвер все еще формирует стабильную поддержку для тенге, но постоянно срывается в коррекцию. Баррель Brent отступает до $78,31.



Внутренних новостей, способных оказать влияние на курс тенге, не появлялось.



Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на сегодня смотрятся так: доллар США будет следовать в границах 450−455 тенге, евро — 493−498 тенге, рубль — 5,06−5,15 тенге, юань — 62−64 тенге.