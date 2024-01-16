Мэрия Челябинска приобрела здание для боксеров

«Стоимость сделки составила 16,9 млн рублей. Общая площадь здания — 483,9 кв.м. В нем размещены учебно-тренировочные, административные, хозяйственно-бытовые помещения. Спортивный зал оснащен всем необходимым оборудованием и инвентарем», — прокомментировали в городской администрации.
Напомним, с 2012 года школа арендовала здание по адресу: улица 40 лет Октября, 21. В конце прошлого года собственник принял решение его продать. Тогда по поручению главы Челябинска помещения были приобретены и переданы в оперативное пользование боксерам.
Сегодня там тренируются 148 спортсменов, занятия проводят четыре квалифицированных тренера.