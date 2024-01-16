Новую дорогу начнут строить в Железнодорожном районе Хабаровска

— Введение новой дороги, соединяющей улицы Совхозную и Воронежскую, станет дополнительным шагом в развитии земельного участка в переулке Брянском и микрорайоне «Ореховая сопка». В этом районе уже построены семь многоквартирных домов общей площадью 49,3 тысячи квадратных метров. Здесь также реализуются проекты по строительству тепломагистрали ТМ-35 и автомобильной дороги имени Героев Пассаров. В планах на 2024 год — начало строительства детского сада и электроподстанции. Планируется завершить строительство объектов инфраструктуры до 2025 года. Эти меры развития жилищных комплексов в регионе включают в себя не только строительство жилья, но и создание всей необходимой инфраструктуры для обеспечения комфортной жизни населения, — сказал и. о. министра строительства края Алексей Дубов.