Новую дорогу начнут строить в Железнодорожном районе Хабаровска

В 2024 году в Железнодорожном районе Хабаровска начнется строительство новой автомобильной дороги благодаря федеральной программе «Стимул» из президентского национального проекта «Жилье и городская среда».
На проект привлечено 161,89 миллиона рублей федеральных средств. Дополнительные средства поступили из краевого и местного бюджетов. Общая стоимость строительства дороги оценивается в 322,84 миллиона рублей.
— Введение новой дороги, соединяющей улицы Совхозную и Воронежскую, станет дополнительным шагом в развитии земельного участка в переулке Брянском и микрорайоне «Ореховая сопка». В этом районе уже построены семь многоквартирных домов общей площадью 49,3 тысячи квадратных метров. Здесь также реализуются проекты по строительству тепломагистрали ТМ-35 и автомобильной дороги имени Героев Пассаров. В планах на 2024 год — начало строительства детского сада и электроподстанции. Планируется завершить строительство объектов инфраструктуры до 2025 года. Эти меры развития жилищных комплексов в регионе включают в себя не только строительство жилья, но и создание всей необходимой инфраструктуры для обеспечения комфортной жизни населения, — сказал и. о. министра строительства края Алексей Дубов.
В 2023 году в жилищном строительстве региона достигли исторического максимума за последние 30 лет — более полумиллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию. Рост объемов жилой площади обусловлен энергичной деятельностью как местных, так и федеральных застройщиков. Также важную роль сыграли успешные программы правительства региона, реализованные совместно с институтами Федерального центра новых механизмов развития жилищного строительства. К таким механизмам относятся инфраструктурное меню, комплексное развитие территорий и льготные ипотечные продукты с государственной поддержкой.