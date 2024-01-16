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Лёгкое метро появится во Владивостоке к 2030 году

Для него используют имеющиеся железнодорожные пути.
Источник: Аргументы и факты

Реализовать проект лёгкого метро во Владивостоке планируется к 2023 году, сообщили в Telegram-канале администрации города.

Об этом на всероссийском форуме «Малая Родина — сила России» на ВДНХ в Москве рассказал мэр Владивостока Константин Шестаков. По его словам, проект будут реализовывать в несколько этапов — это часть мастер-плана города.

Кроме того, Константин Шестаков рассказал, что в 2024 году в городском бюджете заложат средства для проекта реконструкции единственного трамвайного пути Владивостока. Он расположен в Первомайском районе.

Напомним, проект лёгкого метро горожанам представили в декабре 2023 года. Использовать планируют имеющиеся железнодорожные пути. Некоторые ветки модернизируют, построят новые пассажирские терминалы. Возможно, в некоторых местах потребуется перекладка путей, а также создание перехватывающих парковок для личного транспорта.