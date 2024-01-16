Стало известно, кто в Челябинске может получать 200 тысяч рублей

В Челябинске в январе больше всего готовы платить водителям категории Е. Таковы данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
Кандидат должен иметь опыт работы от двух лет. Компания обещает зарплату до 200 тысяч рублей.
«Серебро» у вакансии главного геолога с зарплатой 150 тысяч рублей. Ищут сотрудника с опытом работы от пяти лет и профильным образованием.
Замыкает тройку лидеров в Челябинске проект-менеджер с зарплатой от 130 тысяч рублей. Также высокий заработок предлагают операторам-наладчикам станков ЧПУ — за такую работу готовы платить от 105 тысяч рублей.