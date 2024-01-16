Деловой центр у метро «Савеловская» построят до конца 2025 года

Девелопером здания выступает компания Sminex-Интеко. Ее вице-президент по строительству Селим Демиралай сообщил, что на объекте уже начались монолитные работы. Он уточнил, что сейчас выполняется монтаж распорной системы, которая необходима для укрепления котлована. Также специалисты продолжают разработку котлована на третьем подземном этаже.