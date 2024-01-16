Кредитная организация достала хабаровчанку многочисленными звонками

За нарушение прав женщины должностные лица ГУ Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО привлекли банк к административной ответственности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
В Главное управление с жалобой на неправомерные действия сотрудников финансовой организации обратилась жительница краевой столицы. Гражданка объяснила, что её покойная мать была заёмщиком в банке, сотрудники которого стали совершать обратившейся женщине многочисленные звонки, в том числе в ночное время, с требованием вернуть долг.
При этом хабаровчанка должником, созаёмщиком или поручителем по данному кредитному продукту не являлась, что неоднократно объясняла представителям кредитора.
В рамках административного дела установлено, что представители банка, не имея в своём распоряжении согласия должника на осуществление взаимодействия по кредитным обязательствам с третьим лицом, а также в отсутствие согласия самого третьего лица безосновательно его беспокоили.
С целью восстановить нарушенные права и законные интересы гражданки сотрудники Главного управления привлекли кредитную организацию к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, с назначением штрафа в размере 60 тысяч рублей.