Кредитная организация достала хабаровчанку многочисленными звонками

В Главное управление с жалобой на неправомерные действия сотрудников финансовой организации обратилась жительница краевой столицы. Гражданка объяснила, что её покойная мать была заёмщиком в банке, сотрудники которого стали совершать обратившейся женщине многочисленные звонки, в том числе в ночное время, с требованием вернуть долг.