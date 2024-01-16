Зарплата свердловских медиков утроилась

Если не брать в расчет Ханты-Манскийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, то свердловские медики зарабатывают больше своих коллег в других регионах. Но в том же ХМАО специалисты зарабатывают в среднем 131 тыс. 703 рубля. Самые низкие зарплаты в 2022 году были у медиков Курганской области — 37 тыс. 871 рубль. Среднемесячная зарплата медиков в УрФО составляет 59 тыс. 675 рублей.
В масштабах всей страны зарплаты специалистов системы здравоохранения выросли в 3,5 раза. Если в 2010 году медики в среднем зарабатывали 15 тыс. 794 рубля, то спустя 12 лет их ежемесячные зарплаты составляли в среднем 55 тыс. 420 рублей.