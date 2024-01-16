Кредитные ставки для бизнеса планируют снизить на 2−3%, но давать их не будут всем подряд

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Кредиты для предпринимателей планируют снизить на 2−3%, но давать их будут избирательно. В частности, хокимы и банки будут изучать бизнес-проекты по ряду важных факторов, например, сколько рабочих мест они позволят создать и какие поступления в бюджет обеспечат, передает корреспондент Podrobno.uz.