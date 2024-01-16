Кредитные ставки для бизнеса планируют снизить на 2−3%, но давать их не будут всем подряд

На видеоселекторном совещании под руководством Шавката Мирзиёева обсудили вопросы обеспечения стабильности банковской системы и снижения процентных ставок по кредитам. В частности, было отмечено, что необходимо снизить ставки по кредитам не менее чем на 2−3%..
Банки аргументируют высокие процентные ставки по кредитам нехваткой ресурсов, однако за счет взыскания проблемных кредитов можно найти ресурсы в размере 25 триллионов сумов, говорится в сообщении пресс-службы президента. К примеру, в Джизаке, Сурхандарье и Сырдарье доля проблемных кредитов достигла 10%.
Президент раскритиковал руководителей и хокимов, которые не помогли решить проблемы предпринимателей, начавших более 2,3 тысячи проектов на 9 триллионов сумов кредитных средств, однако не вышедших на полную мощность.
Торгово-промышленная палата и бизнес-омбудсман должны помочь бизнесу, получившему кредиты, выйти на полную мощность.
Хокимам и банкам перед выдачей кредитов на бизнес-проекты поставлена задача изучить, сколько рабочих мест этот проект позволит создать, какие поступления в бюджет он обеспечит и другие важные вопросы.
Кроме того, будет внедрена персональная ответственность за результаты этой работы.