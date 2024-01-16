Сроки переселения по реновации приблизили для жителей почти 100 домов

— Темпы программы ускоряются за счет постоянного подбора новых территорий для строительства нового жилья. С января 2023 года в столице добавилось 37 площадок для возведения новостроек, — рассказал он.
По его словам, переселение в эти новостройки должно было начаться на втором и третьем этапах программы — в 2025—2028 и 2029−2032 годах соответственно. Однако уже в прошлом году жители 78 домов стали осматривать свое будущее жилье раньше срока.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что порядка 5,2 тысячи жителей, приступивших к переселению в прошлом году раньше срока, стали правообладателями новых квартир. Кроме того, еще 650 москвичей находятся на стадии оформления документов, передает официальный сайт мэра Москвы.
По итогам 2023 года город выделил 84,84 гектара земли во всех округах столицы для реализации программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Мэр Москвы Сергей Собянин 20 декабря в ходе ежегодного отчета о работе правительства города перед Мосгордумой заявил, что темпы реализации столичной программы реновации будут ускорены благодаря возведению большего количества недвижимости.