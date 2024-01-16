Все больше волгоградских малоимущих семей поддерживает государство

Волгоградстат отчитался: за декабрь 2023 года пособие на 16 539 детей до 16−18 лет получили 11 692 человека. Впервые — на 207 детей. Такая мера поддержки предусмотрена для малоимущих семей.
Наибольшую часть среди всех получателей данного пособия занимают те, кому назначается пособие на детей в базовом размере — это 5 003 человека. В таких семьях воспитывались в декабре 6 171 ребенка, впервые господдержку семьи получили на 118 детей.
Одиноких матерей, которые нуждаются в помощи государства, 3 070, они воспитывают 4 183 ребенка. 18 из женщин в декабре 2023 года пособие назначено впервые. Из многодетных семей получают пособия 3 575 человек. Число детей, на которых оно назначено — 6 139, на 70 оно назначено впервые. Ранее депутат Волгоградской облдумы предсказал высокую инфляцию и перестановки во власти в 2024 году.