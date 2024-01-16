Все больше волгоградских малоимущих семей поддерживает государство

Одиноких матерей, которые нуждаются в помощи государства, 3 070, они воспитывают 4 183 ребенка. 18 из женщин в декабре 2023 года пособие назначено впервые. Из многодетных семей получают пособия 3 575 человек. Число детей, на которых оно назначено — 6 139, на 70 оно назначено впервые. Ранее депутат Волгоградской облдумы предсказал высокую инфляцию и перестановки во власти в 2024 году.