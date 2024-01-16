В Омске ищут докторов на зарплату от 100 до 300 тысяч рублей

От 140 до 160 тысяч рублей предлагают акушеру-гинекологу в Колосовской районной больнице. От врача требуется профильное образование и медицинская книжка. При этом ему готовы предоставить жилье. Эта же больница ищет заместителя главного врача на зарплату от 115 до 125 тысяч рублей.