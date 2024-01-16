В Омске ищут докторов на зарплату от 100 до 300 тысяч рублей

В офтальмологическую больницу ищут витреоретинального хирурга. Ему готовы предложить зарплату от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Опыт работы специалиста должен быть не менее пяти лет.
От 140 до 160 тысяч рублей предлагают акушеру-гинекологу в Колосовской районной больнице. От врача требуется профильное образование и медицинская книжка. При этом ему готовы предоставить жилье. Эта же больница ищет заместителя главного врача на зарплату от 115 до 125 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что в 2023 году потребность во врачах в Омской области выросла на 17%, на средний медперсонал — на 9%.
Также мы сообщали, что участковому терапевту в омской поликлинике служба занятости предлагала зарплату в 100 тысяч рублей.