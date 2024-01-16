Жители Волгограда сметают с прилавков магазинов яйца за 95 рублей

Как правило, яйца за 90−100 рублей категории С1 в Волгоградскую область привезены из других регионов России. Кроме того, в волгоградских магазинах продаются яйца категории С2, десяток которых стоит 86 рублей. Причем, такие продукты есть на прилавках. Видимо, волгоградцы их не особо жалуют, либо еще не увидели.