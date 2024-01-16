Жители Волгограда сметают с прилавков магазинов яйца за 95 рублей

Жители Волгограда дождались снижения цен на куриные яйца. В некоторых магазинах их можно найти за 95 рублей за десяток категории С1. При этом ценники такие висят, но не факт, что продукты на прилавках есть. Волгоградцы быстро сметают дешевые яйца, сообщают корреспонденты volgograd.kp.ru.
Как правило, яйца за 90−100 рублей категории С1 в Волгоградскую область привезены из других регионов России. Кроме того, в волгоградских магазинах продаются яйца категории С2, десяток которых стоит 86 рублей. Причем, такие продукты есть на прилавках. Видимо, волгоградцы их не особо жалуют, либо еще не увидели.
И никуда не делись яйца по 150 рублей и дороже за десяток. Такие цены также сохраняются. По данным Волгоградстата, с 1 по 9 января средняя стоимость куриных яиц в Волгограде составила 134,02 рубля. Обновленные данные еще не публиковались.