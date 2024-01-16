Компанию, строящую метротрам в Челябинске, требуют признать банкротом

Компанию «Моспроект-3», которая занимается строительством челябинского метротрама, требуют признать банкротом. Информация появилась в картотеке арбитражного суда Москвы. Иски к фирме за несколько месяцев направили более десятка компаний. Заявления были поданы после выигранных процессов по взысканию с «Моспроекта-3» крупных сумм в качестве оплаты услуг и материалов. Заседание по делу назначено на 29 января.