На Кубани дешевеют яйца, но дорожает молочка: Прогноз, что будет дальше с ценами в регионе

— Молочная продукция недооценена. То, что предприятия работают на пределе рентабельности: 1−2% — это не бизнес, это сохранение потенциала, скажем так, отрасли. Пока никакого развития на такой рентабельности невозможно. Молочная отрасль во все сложные периоды старалась обходиться своими силами, регулировать за счет оптимизации. Поднятие цен неизбежно, но скачка удается избежать, будет постепенное повышение, перманентное. Например, не на все продукты разом. Молоко, ведь его состав какой? Жир, белок и, грубо говоря, сыворотка, минеральное вещество. Вот есть продукты, которые в основном состоят из жира, есть продукты, которые в основном состоят из белка. Их не обязательно одновременно повышать, — пояснил генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий.