На Кубани дешевеют яйца, но дорожает молочка: Прогноз, что будет дальше с ценами в регионе

После взрывного всплеска цен на яйца жители Краснодарского края продолжают каждый месяц мониторить стоимость этого продукта. Перед Новым годом производители и продавцы не снижали планку из-за высокого спроса. А вот в январе, по данным Краснодарстата, накал все же понемногу, но угасает. Статистика показывает падение цен.
Цены на продукты в Краснодарском крае в январе 2024: сколько стоят, как растут, прогнозы.
Если в декабре в Краснодаре яйца на прилавках магазинов были по средней стоимости 152 рубля. То в январе — 148 рублей. Самый дорогие скорлупки статисты нашли в Сочи — там «куриная икра» достигает 155 рублей.
Молочные продукты за месяц тоже подросли в цене. Исходя из статистики, масло сливочное в среднем по краю стоило в декабре 714 рублей, в январе цены выросли до 735 рублей. Литр молока перед Новым годом продавали за 71 рубль в регионе, в январе планка подросла до 72 рублей. Сметану предлагали по 278 рублей за килограмм, сейчас же в среднем по краю ее стоимость выросла до 281 рубля.
Стоимость мясной продукции осталась практически неизменной. Говядину на Кубани в среднем можно купить за 520 рублей килограмм, свинину — за 355 рублей, а курицу — за 240 рублей.
Фрагмент таблицы с ценами с сайта Краснодарстата.
Мнения экспертов.
Молочная продукция недооценена.
Эксперты прогнозировали подорожание молочных продуктов на начало 2024 года на 10%. Поднятие цен специалисты объясняли инфляцией, ростом затрат на логистику и другими факторами. Сейчас производителям удается сдерживать всплеск цен, но специалисты считают, что молочная отрасль недооценена и предприятия работают на грани рентабельности.
— Молочная продукция недооценена. То, что предприятия работают на пределе рентабельности: 1−2% — это не бизнес, это сохранение потенциала, скажем так, отрасли. Пока никакого развития на такой рентабельности невозможно. Молочная отрасль во все сложные периоды старалась обходиться своими силами, регулировать за счет оптимизации. Поднятие цен неизбежно, но скачка удается избежать, будет постепенное повышение, перманентное. Например, не на все продукты разом. Молоко, ведь его состав какой? Жир, белок и, грубо говоря, сыворотка, минеральное вещество. Вот есть продукты, которые в основном состоят из жира, есть продукты, которые в основном состоят из белка. Их не обязательно одновременно повышать, — пояснил генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий.
Дефицит яиц еще есть.
Производители убеждены, что повышение цены на яйца в Краснодарском крае было сезонным, но при этом сильного снижения стоимости на продукт ожидать не стоит.
— Цены начали снижаться. Но снижают не сети, снижают производители. Сети уже могут и оставаться на тех же уровнях, просто больше маржу зарабатывать. Некоторые корректируют стоимость тоже. Была сезонная ситуация. Но я не думаю, что сильно стоимость все же не упадет, поскольку все равно есть дефицит яйца еще на рынке. Как дальше будет рынок себя вести, зависит от многих факторов и прогнозы давать сложно, — прокомментировал гендиректор племенного птицеводческого завода «Лабинский» Александр Басханов.