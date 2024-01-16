В Молдавии 6,7 тысячи потребителей отключили от газа из-за долгов

КИШИНЕВ, 16 янв — РИА Новости. Более 6,7 тысячи потребителей были отключены от газа в Молдавии из-за долгов в 2023 году, сообщил во вторник глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.
«В 2023 году от сети было отключено 6096 точек потребления бытовых потребителей, владельцы которых задолжали поставщику 28,8 миллиона леев (1,62 миллиона долларов — ред.), что на 60,9% больше по сравнению с 2022 годом. В случае небытовых потребителей (юридических лиц), в 2023 году было отключено 622 точки потребления».
Он сообщил, что 3196 бытовых и 153 небытовых потребителей были переведены на оплату в аванс.
Также Чебан добавил, что в прошлом году объем потребления природного газа в Молдавии сократился на 190 миллионов кубометров по сравнению с 2022 годом.
С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.