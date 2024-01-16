Мэр Краснодара сделал важное заявление по крупной аварии на теплосетях

— Сейчас первостепенная задача — вернуть тепло. Параллельно надзорные органы разбираются в надлежащем использовании оборудования. Самое главное для меня как для главы — выяснить, как проводилась инспекция теплоснабжающей организации, когда они докладывали, что готовы к отопительному сезону.