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Мэр Краснодара сделал важное заявление по крупной аварии на теплосетях

В Краснодаре на теплосетях в Прикубанском округе зафиксирована утечка.

Жилые дома Губернского, Восточно-Кругликовского и Московского микрорайонов остались без подачи водоснабжения. Мэр краевой столицы Евгений Наумов сделал важное заявление по данной аварии.

— Сейчас первостепенная задача — вернуть тепло. Параллельно надзорные органы разбираются в надлежащем использовании оборудования. Самое главное для меня как для главы — выяснить, как проводилась инспекция теплоснабжающей организации, когда они докладывали, что готовы к отопительному сезону.

сказал Евгений Наумов

Власти города взяли на контроль сложившуюся ситуацию. По данным МЦУ Краснодара, на данный момент идет поиск участка, где произошла утечка.

ЖКХ