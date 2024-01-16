Мэр Краснодара сделал важное заявление по крупной аварии на теплосетях

Жилые дома Губернского, Восточно-Кругликовского и Московского микрорайонов остались без подачи водоснабжения. Мэр краевой столицы Евгений Наумов сделал важное заявление по данной аварии.
— Сейчас первостепенная задача — вернуть тепло. Параллельно надзорные органы разбираются в надлежащем использовании оборудования. Самое главное для меня как для главы — выяснить, как проводилась инспекция теплоснабжающей организации, когда они докладывали, что готовы к отопительному сезону.
Власти города взяли на контроль сложившуюся ситуацию. По данным МЦУ Краснодара, на данный момент идет поиск участка, где произошла утечка.