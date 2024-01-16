В тесноте, да не в обиде? Как полетят пассажиры в новом лайнере Ту-214

Дело в том, что Ту-214 проектировался ещё по старым, советским нормативам в части расположения кресел и размеров багажных полок над головами пассажиров. Так, в частности, раньше в СССР практически не существовало споров о размерах ручной клади: билеты априори включали в себя багаж, и люди не тащили в салоны полноразмерные сумки и чемоданы. И багажные полки в Ту-214 намного меньше, чем в Боингах и Эрбасах. Если пересчитать объём в нынешних Cabin Size (55×40х25 см), то мест для ручной клади окажется в два раза меньше, чем мест для пассажиров. Казанские авиастроители готовы немного увеличить размер полок, но не в два раза. Так что будущим пассажирам, которые уже в этом году могут полететь на «Тушке», придётся умерить аппетиты в плане ручной клади.