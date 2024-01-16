В тесноте, да не в обиде? Как полетят пассажиры в новом лайнере Ту-214

В этом году пять новеньких крылатых машин выкатят из ангаров предприятия и после тестовых полётов передадут эксплуатанту — компании «Аэрофлот».
Для казанского авиазавода это — настоящий трудовой подвиг, ведь в последние годы здесь собирали по одной машине в год. Нарастить темпы выпуска такой сложной продукции, как современные самолёты, в 5−7 раз, было сложнейшей задачей, но авиастроители успешно её решают.
Промежуточный вариант.
Ни для кого не секрет, что отечественный среднемагистральный лайнер Ту-214 сложно назвать новинкой. Разработанный ещё в конце 1980-хм, самолёт собирается на казанском авиазаводе уже почти 30 лет, с 1996 года. Увы, но взятый в «лихие 90-е» отечественными авиакомпаниями курс на покупку подержанных «Боингов» и «Эрбасов» привёл к тому, что производство российских лайнеров практически свернули. В Казани выпускали в лучшем случае по 1−2 машины в год для нужд спецавиаотряда, а также Министерства обороны. Но сейчас, когда против нашей страны ввели беспрецедентные санкции, нам волей-неволей пришлось возрождать свою авиапромышленность. И Ту-214, собираемый практически полностью из отечественных компонентов, с российскими же проверенными двигателями пермского производства ПС-90А, по лётным характеристикам прекрасно подошёл как «промежуточный» лайнер, закрывающий нишу узкофюзеляжных Боингов — 373.
В Объединённой авиастроительной корпорации, впрочем, не скрывают, что решение это — промежуточное. Основным среднемагистральным самолётом России на ближайшие годы станет более прогрессивный и современный МС-21. Но нарастить выпуск Ту-214 можно быстрее, так как вся остнастка и документация имеются. Плюс потребность в новых лайнерах в России такова, что работы и «Тушке» хватит с лихвой. Её можно эффективно использовать на межрегиональных рейсах между городами — миллионниками.
Однако авиакомпании — потенциальные эксплуатанты этого самолёта сразу выдвинули ряд требований, в том числе по усовершенствованию салона. О деталях доработок первых машин стало известно профильным СМИ.
USB-розетки и подстаканники.
Дело в том, что Ту-214 проектировался ещё по старым, советским нормативам в части расположения кресел и размеров багажных полок над головами пассажиров. Так, в частности, раньше в СССР практически не существовало споров о размерах ручной клади: билеты априори включали в себя багаж, и люди не тащили в салоны полноразмерные сумки и чемоданы. И багажные полки в Ту-214 намного меньше, чем в Боингах и Эрбасах. Если пересчитать объём в нынешних Cabin Size (55×40х25 см), то мест для ручной клади окажется в два раза меньше, чем мест для пассажиров. Казанские авиастроители готовы немного увеличить размер полок, но не в два раза. Так что будущим пассажирам, которые уже в этом году могут полететь на «Тушке», придётся умерить аппетиты в плане ручной клади.
Второй момент, который стал известен в части компоновки салона — это количество кресел и шаг между ними. Все первые 5 самолётов будут выполнены в двухклассной компоновке салона с максимальной пассажировместимостью 175 кресел: 12 бизнес-мест и 163 — в классе эконом.
При этом в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации рассказали, что расстояние для пассажира до соседнего кресла в бизнес-классе составит 96 см, в экономе — 78 см. Это довольно плотная компоновка, сравнимая с посадкой в лоукостерах (там — 76,3 см, но это предел — коленки уже упираются в переди стоящее кресло). Более комфортной считается посадка, когда между креслами — 82 сантиметра. Но, по словам экспертов ОАК, «уплотнение» пассажиров — общемировой тренд. Так получается снизить стоимость авиабилета, и все авиакомпании идут на такой шаг. Российские — не исключение.
Зато сиденья в Ту-214 планируется оснастить розетками для подзарядки ноутбуков и USB-разъемами — для питания мобильных устройств. Вполне себе современное решение. Для бизнес-пассажиров будут вмонтированы и коктейльные столики, выдвигающиеся из подлокотников кресла.
А вот мультимедийной системы с экраном, для развлечений пассажиров в полёте, равно как и бортового Wi-Fi с выходом в Интернет, пока на лайнере не будет. Во всяком случае, заказ на 5 самолётов в 2024 году и 6 — в 2025 не подразумевает их установку. Возможно, продвинутую электронику станут монтировать в 2026-м, на следующую партию Ту-214. Но это пока окончательно не определено.
Всего же до конца 2025 года все российские авиапроизводители должны будут собрать 63 пассажирских лайнера. Это 18 новейших МС-21, 11 Ту-214 и 34 импортозамещённых СуперДжет-100.
Третий — лишний?
Одна из главных претензий к Ту-214 со стороны авиакомпаний — это необходимость управления лайнером экипажем из трёх человек. В кабине самолёта, кроме командира и второго пилота, есть место и бортинженера.
Экипаж из трёх членов плюс бортпроводники достался «Тушке» в «наследство» со времён СССР. Наличие бортинженера в целом увеличивает безопасность полёта и уменьшает возможность ошибки, так как снижает нагрузку на командира. В современном лайнере третьего члена экипажа де-факто заменяют компьютерные системы, однако на 100% на них командир воздушного судна не полагается никогда. И нагрузки на него, особенно во время захода на посадку, очень велики, приъодится обрабатывать огромный объём информации и следить за системами.
С другой стороны, для полёта на Ту-214 авиакомпании вынуждены готовить отдельно бортинженеров, которых почти уже нигде нет в составах гражданских экипажей. А это немалые затраты и в целом рост расходов на выполнение полёта.
«Аэрофлот» уже предлагал казанским авиастроителям переделать кабину Ту-214 под пилотирование двумя членами экипажа. Технически это возможно сделать, но пока машины будут выпускаться в трёхчленной компоновке.
Кабины под уменьшненный экипаж предусматривается монтировать лишь с 2026 года.