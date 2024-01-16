Средняя зарплата на Кубани почти на 5 тысяч ниже, чем в целом по РФ. Об этом сообщил крупный портал по поиску высокооплачиваемой работы.
Средняя предлагаемая зарплата соискателей по итогам декабря прошлого года составила 49 918 рублей. В 2023 году она выросла на 7 тысяч рублей.
Жители края хотят получать в среднем 58,5 тысяч рублей, в целом по России — 60 тысяч рублей.
Наиболее высокие зарплаты на Кубани предлагают в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» — 92 544 рублей, «Высший и средний менеджмент» — 87 692 рублей, «Транспорт, логистика, перевозки» — 72 240. Меньше всего платят в розничной торговле — 30 049 рублей, в сфере безопасности — 39 948 рублей.
Ранее сообщалось, что Кубань вошла в топ-5 регионов по числу вакансий с окладом выше 100 тысяч рублей.