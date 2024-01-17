В Комсомольске-на-Амуре началась стройка завода для выпуска самолета «Байкал»

Начать сборку самолетов предполагается в 2025-м. Мощность предприятия составит не менее 20 машин в год. По информации минпромторга края, инвестиции в проект превысят два миллиарда рублей. Ожидается, что «Байкал» станет основой современной региональной авиации и заменит устаревший Ан-2. Воздушные суда ЛМС-901 рассчитаны на девять пассажиров и приспособлены для работы в тяжелых климатических условиях. Крейсерская скорость «Байкала» — до 300 км/ч, максимальная дальность полета — до трех тысяч километров.