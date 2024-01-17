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В Комсомольске-на-Амуре началась стройка завода для выпуска самолета «Байкал»

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приступила к возведению в Комсомольске-на-Амуре комплекса, где будут изготавливать многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал».
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Источник: Reuters

Завод разместится на территории опережающего развития «Хабаровск» вблизи действующих авиастроительных предприятий и аэродромной инфраструктуры. Как сообщил директор департамента строительства КРДВ Дмитрий Белоусов, работы идут круглосуточно. Ввести производственный корпус в эксплуатацию планируется в декабре 2024 года.

Начать сборку самолетов предполагается в 2025-м. Мощность предприятия составит не менее 20 машин в год. По информации минпромторга края, инвестиции в проект превысят два миллиарда рублей. Ожидается, что «Байкал» станет основой современной региональной авиации и заменит устаревший Ан-2. Воздушные суда ЛМС-901 рассчитаны на девять пассажиров и приспособлены для работы в тяжелых климатических условиях. Крейсерская скорость «Байкала» — до 300 км/ч, максимальная дальность полета — до трех тысяч километров.