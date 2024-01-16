В Молдове в 2023 году упало потребление газа

«В 2023 году от сети было отключено 6096 точек потребления бытовых потребителей, владельцы которых задолжали поставщику 28,8 миллиона леев, что на 60,9% больше по сравнению с 2022 годом, когда было отключено 3788 бытовых потребителей с долгами на сумму 13 миллионов леев», — написал Чебан в своем Telegram-канале.