В Молдове в 2023 году упало потребление газа

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Объем потребления природного газа за 2023 снизился по сравнению с 2022 годом больше чем на 22%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные главой АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном.
Согласно предоставленной информации в 2023 году потребители в Молдове получили 657,2 миллиона кубометров газа, на общую сумму 14 762,7 миллиарда леев. В 2022 году объем потребления составил 847,2 миллиона кубических метров на сумму 15 308,5 миллиарда леев.
«Таким образом, потребление природного газа в 2023 году снизилось по сравнению с 2022 годом на 190 миллионов кубических метров», — отметил Чебан.
При этом уровень оплаты за потребленный в январе-ноябре 2023 года природный газ составил 12 252,1 миллиарда леев, что составляет 98% от объема годовых поставок.
«Это на 1,3 процентного пункта ниже, чем оплата за аналогичный период 2022 года», — уточнил глава «Молдовагаза».
Значительно выросла задолженность неплательщиков за газ в 2023 году, а также количество отключений от газотранспортной сети.
«В 2023 году от сети было отключено 6096 точек потребления бытовых потребителей, владельцы которых задолжали поставщику 28,8 миллиона леев, что на 60,9% больше по сравнению с 2022 годом, когда было отключено 3788 бытовых потребителей с долгами на сумму 13 миллионов леев», — написал Чебан в своем Telegram-канале.
Также в 2023 году были отключены 622 небытовых потребителя газа (фирмы и организации), которые задолжали в общей сложности 28,8 миллиона леев, что на 5,4% больше, чем в 2022 году, когда было проведено 590 отключений.