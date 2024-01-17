«Цифровое Приморье» отреагировало на сообщение УФАС о проверке цен на парковку

Иными словами, и список платных парковочных мест, и обязанность оплачивать стоянку, и даже стоимость и методику расчета — все это утверждено постановлениями мэрии Владивостока. Соответствующие высказывания в «Цифровом Приморье» подтверждают номерами постановлений и конкретными пунктами в них.