«Цифровое Приморье» отреагировало на сообщение УФАС о проверке цен на парковку

«Цифровое Приморье» ответило на запрос Управления федеральной антимонопольной службы, сообщает ИА PrimaMedia. В своем ТГ-канале (18+) «ЦП» сообщает, что обязанность по внесению платы за пользованием платным парковочным местом установила администрация города.
Иными словами, и список платных парковочных мест, и обязанность оплачивать стоянку, и даже стоимость и методику расчета — все это утверждено постановлениями мэрии Владивостока. Соответствующие высказывания в «Цифровом Приморье» подтверждают номерами постановлений и конкретными пунктами в них.
«Разработка экономического обоснования за пользование платными парковками общего пользования, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Владивостокского городского округа, относится к компетенции администрации Владивостока», — уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее стало известно, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю рассматривает обращения граждан по вопросу размера оплаты за пользование платными парковками на автомобильных дорогах во Владивостоке. Служба направила запрос в ООО «Цифровое Приморье» с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию.