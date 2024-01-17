Хабаровский край получит деньги на завершение сноса аварийного фонда

Недавно в Хабаровский край приехал президент страны Владимир Путин. Он пообщался с губернатором региона Михаилом Дегтяревым, и тот, как опытный лоббист, воспользовался поводом и попросил у главы государства поддержки. Помощь нужна по вопросу, который волнует многих жителей краевого центра: снос аварийных бараков на проспекте 60-летия Октября. Президент предложение поддержал.
— Он отписал письмо Марату Хуснуллину, благодаря которому эта программа на проспекте 60-летия Октября и началась. Президент даже удивился, почему аварийные дома не были включены в список. Но это вопрос к местным властям прежнего созыва. Не хотели, видимо, портить статистику. Ведь если признать дом аварийным, его нужно расселять, а денег не было, или не хотели просить, или не знали, как, — прокомментировал Михаил Дегтярев.
Сама же программа началась после визита зампреда российского правительства Марата Хуснуллина в Хабаровский край в 2021 году. Работать мероприятие начало в пилотном режиме, и за два года на него через администрацию Хабаровска направили 600 миллионов рублей. Но средства сейчас закончились, поэтому Михаил Дегтярев попросил у президента помощи, чтобы завершить снос всех аварийных домов на этом участке.