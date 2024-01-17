Хабаровский край получит деньги на завершение сноса аварийного фонда

— Он отписал письмо Марату Хуснуллину, благодаря которому эта программа на проспекте 60-летия Октября и началась. Президент даже удивился, почему аварийные дома не были включены в список. Но это вопрос к местным властям прежнего созыва. Не хотели, видимо, портить статистику. Ведь если признать дом аварийным, его нужно расселять, а денег не было, или не хотели просить, или не знали, как, — прокомментировал Михаил Дегтярев.