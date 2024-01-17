В начале января в Омске на треть подорожали свежие огурцы

Омские статистики сверили цены на товары розничной корзины в регионе в начале 2024 года с их же стоимостью в декабре прошлого. Больше всего в цене за этот отрезок времени прибавили свежие огурцы — стоимость одного килограмма в среднем составила почти 284 рублея за 1 килограмм, что на 29% выше прежнего.