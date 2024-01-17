В начале января в Омске на треть подорожали свежие огурцы

Омские статистики сверили цены на товары розничной корзины в регионе в начале 2024 года с их же стоимостью в декабре прошлого. Больше всего в цене за этот отрезок времени прибавили свежие огурцы — стоимость одного килограмма в среднем составила почти 284 рублея за 1 килограмм, что на 29% выше прежнего.
— По 11% прибавили в цене помидоры (до 248,65 рублей за килограммг) и капуста (до 25,62 рублей за килограмм). Стали дороже морковь (+6,6%), свекла (+6%), картофель (+5%), яблоки (+4%), — зафиксировал Омскстат.
Незначительно — от о, 9% до 2,5% — стали дешевле сливочное масло, чай, сыр, гречневая крупа. Всего в корзине стали дороже 27 различных продуктов, дешевле — только 11. На 6 продуктов цена не изменилась.