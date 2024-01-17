В НСО яйца за месяц подорожали на 24,3%

Рекорд в этом смысле побили куриные яйца, которые за месяц выросли в цене на 24,3%.
Традиционно произошел сезонный скачок цен на свежие овощи. Так, огурцы подорожали на 69,1%, помидоры — на 10,4%, свекла — на 9,5%, капуста — на 4,5%, морковь — на 4,3%. Незначительно снизились цены на замороженные овощи и сухофруты — 1−1,6%.
На 9,6% подешевели апельсины. Также отмечается рост цен на оливковое масло — на 10%, креветки — на 5,8%, охлажденную рыбу — на 4,3%. чай — на 3%, подсолнечное масло — на 2,1%, сахар — на 1,4%, горох и фасоль — на 2,3%.
В сфере услуг больше всего выросли в цене, проезд в общественном транспорте — от 13,6 до 16,7%; услуги интернет-провайдеров — на 7,9% и печати цветных фото — на 8,5%.
От 2 до 4,7% выросла в цене мелкая бытовая техника. Швейные и стиральные машины подешевели на 1,9−3,8%.