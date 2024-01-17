В НСО яйца за месяц подорожали на 24,3%

На 9,6% подешевели апельсины. Также отмечается рост цен на оливковое масло — на 10%, креветки — на 5,8%, охлажденную рыбу — на 4,3%. чай — на 3%, подсолнечное масло — на 2,1%, сахар — на 1,4%, горох и фасоль — на 2,3%.