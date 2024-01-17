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В Красноярск пытались ввезти 18 тонн зараженных томатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Карантинный вредный организм — южноамериканскую томатную моль — в партии свежих овощей из Казахстана обнаружили специалисты Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
Источник: Красноярский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

Южноамериканская томатная моль — опаснейший вредитель пасленовых культур, являющийся еще и переносчиком инфекций. Повреждает и уничтожает урожай томатов в открытом и закрытом грунте. Основным кормовым растением южноамериканской томатной моли являются томаты, но она также может повреждать картофель, баклажаны, перец и другие растения семейства пасленовых. При массовом поражении потери урожая могут достигать 80−100%.

Информация направлена в Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю. По результатам контроля зараженную продукцию отправили на карантинное фитосанитарное обеззараживание, сообщает пресс-служба «Центра оценки качества зерна».

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