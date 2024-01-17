В Красноярск пытались ввезти 18 тонн зараженных томатов

Южноамериканская томатная моль — опаснейший вредитель пасленовых культур, являющийся еще и переносчиком инфекций. Повреждает и уничтожает урожай томатов в открытом и закрытом грунте. Основным кормовым растением южноамериканской томатной моли являются томаты, но она также может повреждать картофель, баклажаны, перец и другие растения семейства пасленовых. При массовом поражении потери урожая могут достигать 80−100%.