Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Самые высокооплачиваемые профессии в мире к 2027 году назвали исследователи

С развитием новых технологий меняются и рабочие процессы, что создает новые профессии. Некоторые из них могут стать особенно выгодными и прибыльными. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
Источник: Nur.kz

Уровень оплаты в той или иной профессии зависит от нескольких факторов, среди которых особенно отмечается востребованность специалиста.

Как указывается в сообщении компании в области PR и цифрового маркетинга Harrison & Hunter Agency Partners, в ближайшие пять лет некоторые профессии станут особенно востребованными и даже смогут гарантировать работу соискателям с нужными навыками.

Ранее мы рассказывали, кому в Казахстане платят более 2 млн тенге в месяц.

Кто точно сможет найти работу

Согласно данным источника, среди наиболее нужных специалистов оказались не только работники сферы информационных технологий (ИТ), но также и в сельском хозяйстве.

Также для тех, кто ищет гарантированную работу в ближайшем будущем, обучение на специалиста по искусственному интеллекту и машинному обучению будет хорошим вариантом.

При этом в первом квартале прошлого года работники сферы ИТ в среднем получали по 790,6 тыс. тенге.

Также, согласно докладу Всемирного экономического форума «Будущее рабочих мест за 2023 год», через пять лет (к 2027 году) прогнозируется рост количества рабочих мест в сфере ИТ на 40%, что составит около миллиона новых вакансий.

«Как показывает эта инфографика, аналитические навыки в целом будут полезны, будь то бизнес-аналитику, аналитику информационной безопасности или данных. Роли в области устойчивого развития также будут важны: профессия такого специалиста занимает второе место», — указывается в источнике.

При этом абсолютный рост занятости ожидается по таким профессиям, как:

  • операторы сельскохозяйственной техники;
  • водители тяжелых грузовиков и автобусов;
  • преподаватели профессионально-технических учебных заведений;
  • механики и ремонтики.

Кому грозят сокращения

В то же время некоторые профессии могут оказаться в зоне риска из-за роста числа сокращений. Например, как указывается в источнике, это ожидает:

  • служащих по вводу данных;
  • административных и исполнительных секретарей;
  • а также служащих по бухгалтерскому учету и расчету заработной платы.

«Согласно прогнозам аналитиков ВЭФ, опубликованных в отчете “Будущее рабочих мест за 2023 год”, эти последние три должности составят более половины общего ожидаемого сокращения рабочих мест к 2027 году», — отмечается в источнике.

экономика
занятость
СНГ