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Инвестор подтвердил намерение построить аэропорт Омск-Федоровка

УК «Аэропорты регионов» подтвердило планы построить аэропорт «Омск-Федоровка» и затем управлять им.
Источник: пресс-служба правительства Омской области

«Правительство Омской области определило ключевые параметры этого проекта и его формат. В настоящее время согласовываются условия и детали концессионного соглашения, после подписания которого компания под управлением УК “Аэропорты регионов” планирует заняться строительством нового аэропорта и управлением им», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу компании.

Также отмечается, что инвестор собирается построить воздушную гавань по передовым стандартам о комфорте пассажиров.

Объем инвестиций в строительство аэропорта Омск-Федоровка оценивается примерно в 42, 6 миллиардов рублей. Построить его планируется к 2028 году.

Напомним, из-за планов строительства в действующем аэропорту не стали возводить новый корпус площадью три тысячи квадратных метров.