Инвестор подтвердил намерение построить аэропорт Омск-Федоровка

«Правительство Омской области определило ключевые параметры этого проекта и его формат. В настоящее время согласовываются условия и детали концессионного соглашения, после подписания которого компания под управлением УК “Аэропорты регионов” планирует заняться строительством нового аэропорта и управлением им», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу компании.
Также отмечается, что инвестор собирается построить воздушную гавань по передовым стандартам о комфорте пассажиров.
Объем инвестиций в строительство аэропорта Омск-Федоровка оценивается примерно в 42, 6 миллиардов рублей. Построить его планируется к 2028 году.
Напомним, из-за планов строительства в действующем аэропорту не стали возводить новый корпус площадью три тысячи квадратных метров.