Инвестор подтвердил намерение построить аэропорт Омск-Федоровка

«Правительство Омской области определило ключевые параметры этого проекта и его формат. В настоящее время согласовываются условия и детали концессионного соглашения, после подписания которого компания под управлением УК “Аэропорты регионов” планирует заняться строительством нового аэропорта и управлением им», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу компании.