В Екатеринбурге подскочили цены на новые автомобили

В начале года российские автомобили стоили в среднем около 740 тысяч рублей. Каждый месяц они дорожали на 3−10 тысяч, а осенью — на 40−50 тысяч рублей. В ноябре за машину российского производства пришлось бы отдать уже 960 тысяч рублей, пишет портал E1.ru.