В Екатеринбурге подскочили цены на новые автомобили

В начале года российские автомобили стоили в среднем около 740 тысяч рублей. Каждый месяц они дорожали на 3−10 тысяч, а осенью — на 40−50 тысяч рублей. В ноябре за машину российского производства пришлось бы отдать уже 960 тысяч рублей, пишет портал E1.ru.
Стоимость иномарок колебалась в течение года и выросла не так значительно. В январе они в среднем стоили 2,3 млн рублей, в ноябре — 2,4 млн. Однако ряд популярных моделей подорожал сразу на 20−40%. Так, по данным «Авто.ру», сильнее других подорожали Kia Soul, Kia Seltos, Lada Granta, Hyundai Santa Fe и Lada Niva.
В январе в России пять автомобильных марок снизили цены, напоминает телеканал 360. Дешевле стали машины «Москвич 6», кроссовер Chery Tiggo 8, кроссоверы Exeed TXL, Jetour Dashing и Dongfeng 580.