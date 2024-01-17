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В Екатеринбурге возведут большой завод по сортировке мусора

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 января, УралПолит.Ru. Под Екатеринбургом построят большой завод по сортировке мусора. Предприятие «Екатеринбург-Север» разместят в Верхнепышминском городском округе. Об этом журналистам рассказали представители регоператора по обращению с ТКО «Спецавтобаза».
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Источник: Reuters

Начнут возведение завода с объекта по обращению с отходами. Его мощность составит не менее 400 тысяч тонн отходов в год, пишет TagilLife. Кроме того, на территории появятся полигон для отходов, система их обработки и компостирования органики. На предприятии оборудуют и систему дезинфекции колес уезжающих автомобилей, системы сбора ливневых и фильтрационных вод, сбора биогаза и отпугивания птиц.

В ноябре в Екатеринбурге, напомним, прошли слушания о строительстве нового мусороперерабатывающего завода. Местные жители выступили против возведения предприятия у поселка Мичуринский на Широкой речке.