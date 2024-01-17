В Екатеринбурге возведут большой завод по сортировке мусора

Начнут возведение завода с объекта по обращению с отходами. Его мощность составит не менее 400 тысяч тонн отходов в год, пишет TagilLife. Кроме того, на территории появятся полигон для отходов, система их обработки и компостирования органики. На предприятии оборудуют и систему дезинфекции колес уезжающих автомобилей, системы сбора ливневых и фильтрационных вод, сбора биогаза и отпугивания птиц.