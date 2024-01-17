В Красноярске составили топ самых «дорогих» вакансий января

Специалисты проанализировали 170 000 предложений в крупнейших городах России и выяснили, что находится в топе зарплатных предложений в краевой столице. Так, на первом месте в рейтинге высокооплачиваемых вакансий января в Красноярске оказался торговый представитель с предполагаемым доходом от 94 200 рублей ежемесячно. В обязанности специалиста входит выполнение плана продаж, заключение контрактов с клиентами в оптовом и розничном каналах, а также осуществление контроля запасов и сбора заказов. Работодатель ищет человека с опытом — с рабочим стажем от 1 года.