В Красноярске составили топ самых «дорогих» вакансий января

Специалисты проанализировали 170 000 предложений в крупнейших городах России и выяснили, что находится в топе зарплатных предложений в краевой столице. Так, на первом месте в рейтинге высокооплачиваемых вакансий января в Красноярске оказался торговый представитель с предполагаемым доходом от 94 200 рублей ежемесячно. В обязанности специалиста входит выполнение плана продаж, заключение контрактов с клиентами в оптовом и розничном каналах, а также осуществление контроля запасов и сбора заказов. Работодатель ищет человека с опытом — с рабочим стажем от 1 года.
На втором месте расположился врач-невролог с предполагаемой зарплатой от 80 000 рублей в месяц. Медик должен вести прием пациентов и консультировать их, назначать и проводить лечение, взаимодействовать с другими специалистами и уметь заполнять медицинскую документацию в электронном виде. От соискателей требуется высшее образование, сертификат врача-невролога и опыт работы от 1 года.
Четвертым стал монтажник систем вентиляции с доходом от 60 000 — 100 000 рублей ежемесячно. За эти деньги специалисту предстоит монтировать воздуховоды, вентиляционные клапаны, решетки, наносить огнезащиту из базальтовых материалов. Требования к соискателю у работодателя не самые высокие. Он ищет человека без опыта и просит своего будущего сотрудника просто «появляться на работе».
Пятое место занял повар, здесь соискателям обещают зарплату от 60 000 — 70 000 рублей в месяц. За эти деньги специалист должен иметь опыт работы в сфере общественного питания, быть вежливым и общительным, помогать команде, а также уметь справляться с большой нагрузкой и многозадачностью. Помимо этого, будущему сотруднику необходимо готовить блюда по технологическим картам и строго соблюдать санитарные нормы. Сейчас вакансия неактивна, она находится в архиве.