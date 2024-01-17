В Новосибирске назвали сроки открытия новой инфекционной больницы.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в ходе пресс-конференции в центре ТАСС сообщил, что открытие запланировано до 1 июня 2024 года.
В начале 2023 года губернатор Андрей Травников сообщал, что больницу в поселке Садовый должны были достроить в третьем квартале прошлого года.
Строительство объекта начали еще в 2022 году. Изначально ввести его в эксплуатацию планировали 31 августа 2023 года. Стоимость больницы оценивается в 16 млрд рублей. Возводит здание инвестиционно-строительный холдинг «К1».
Площадь новой больницы составит 35 тысяч квадратных метров, она рассчитана на 504 койко-места.