США признали узбекский шафран экологически чистым и разрешили продавать его на своих рынках

По информации «Дунё», работа над получением сертификата велась в сотрудничестве с компанией Euro Cert и организацией Control Union Certifications (Нидерланды).
На протяжении целого года зарубежные специалисты изучали процессы посадки, выращивания, проведения агротехнических мероприятий, сбора, переработки и хранения, упаковки шафрана с узбекской плантации. Продукт несколько раз успешно прошел сложнейшие европейские лабораторные исследования.
В результате проведенной работы Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило импорт шафрана из Узбекистана в США под брендом «BMB Za’faron».
Отмечается, что сертификат USDA Organic разработан Министерством сельского хозяйства США. Сертификация проводится только квалифицированным и уполномоченным органическим персоналом американского ведомства. Продукты, маркированные USDA как органические, гарантированно содержат не менее 95% экологически чистых натуральных ингредиентов.
Кроме того, продукция компании под брендом «BMB Za’faron» успешно прошла самые сложные двухэтапные испытания в международных лабораториях Италии, Франции, Южной Кореи. В результате проведенных анализов на основе международных стандартов узбекский шафран получил сертификат качества I категории по показателям цвета, запаха и вкуса.
Шафран называют «красным золотом». Специя насыщенного цвета с выраженным ароматом ценится с античных времен. В настоящее время она в основном культивируется в Иране, Испании, Италии, Индии, Турции, Узбекистане и Франции.