США признали узбекский шафран экологически чистым и разрешили продавать его на своих рынках

Кроме того, продукция компании под брендом «BMB Za’faron» успешно прошла самые сложные двухэтапные испытания в международных лабораториях Италии, Франции, Южной Кореи. В результате проведенных анализов на основе международных стандартов узбекский шафран получил сертификат качества I категории по показателям цвета, запаха и вкуса.