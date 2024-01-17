Футбольный клуб «Пахтакор» выставлен на продажу

Сегодня, 17 января, Агентство по управлению Госактивами объявило о продаже ташкентского футбольного клуба «Пахтакор». На торги выставлен сам клуб, стадион и прочие объекты.
Заявки на участие в первом этапе торгов претенденты должны подать в срок до 18:00 15 февраля.
К будущему владельцу клуба предъявляется ряд требований, который он должен будет соблюдать при использовании активов клуба. Он обязан сохранять и развивать деятельность футбольного клуба до международного уровня, использовать все спортивные объекты, в том числе футбольное поле, только для спортивной деятельности, а также сохранять и развивать деятельность академии футбольного клуба «Пахтакор».
Отметим, что «Пахтакор» — профессиональный футбольный клуб, один из самых известных клубов Узбекистана. Он основан 8 апреля 1956 года.
По состоянию на 14 января занимает 25-е место в рейтинге клубов Азиатской конфедерации футбола.