Футбольный клуб «Пахтакор» выставлен на продажу

К будущему владельцу клуба предъявляется ряд требований, который он должен будет соблюдать при использовании активов клуба. Он обязан сохранять и развивать деятельность футбольного клуба до международного уровня, использовать все спортивные объекты, в том числе футбольное поле, только для спортивной деятельности, а также сохранять и развивать деятельность академии футбольного клуба «Пахтакор».