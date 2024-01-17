Новая спецвыплата в Казахстане: как и кому она выплачивается

«Получатель выплаты не сможет работать во вредных условиях труда. Таким образом, если лицо реализовало свое право на получение выплаты и трудоустраивается во вредные условия труда, то выплаты из всех источников будут прекращаться автоматически», — пояснил Канат Токтыбаев.