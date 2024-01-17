Кому дадут арендное жильё в Астане

Выбор участников программы осуществлялся на основе балльной системы. Распределение жилья и определение его общей площади для квартир, выделяемых в рамках программы, зависят от набранных баллов и количества детей у заявителей (если таковые имеются).
Всем участникам программы будут направлены SMS-уведомления с информацией о статусе их заявки — «Одобрено» или «Отклонено». В случае, если уведомление не было получено, участники могут проверить статус своей заявки в личном кабинете на портале qatysu.zhilfond.kz.
Те граждане, кто получил SMS с подтверждением «Одобрено», но не обнаружили себя в опубликованных списках, не прошли отбор из-за ограниченного числа доступных квартир.
Даты и время заселения, а также адреса квартир для тех, кто прошел по программе, будут сообщены дополнительно. Подробная информация будет размещена на официальных интернет-ресурсах Центра жилья Астаны.
Заселение в рамках программы «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи» будет проводиться по графику, который опубликуют по мере готовности жилых объектов и заключения договоров аренды.