В Екатеринбурге первый трамвай отправился в микрорайон Солнечный

Об этом сообщают в Екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении.
Перед отправкой первого трамвая уборочная техника почистила пути.
«МК-Урал» ранее писал, что трамвайное движение в микрорайон Солнечный планируют запустить в начале текущего года. Об этом говорил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
На ноябрь 2023 года было выполнено 80% работ по строительству трамвайной линии. Было проложено полтора километра путей, выполнено разворотное кольцо на улице Окружной.
«Трамвай — это самый экологичный, вместительный, комфортный вид пассажирского транспорта», — отметил глава города.