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В Екатеринбурге первый трамвай отправился в микрорайон Солнечный

Вечером 16 января в микрорайон Солнечный был отправлен первый служебный трамвай.
Источник: МК.RU Екатеринбург

Об этом сообщают в Екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении.

Перед отправкой первого трамвая уборочная техника почистила пути.

«МК-Урал» ранее писал, что трамвайное движение в микрорайон Солнечный планируют запустить в начале текущего года. Об этом говорил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

На ноябрь 2023 года было выполнено 80% работ по строительству трамвайной линии. Было проложено полтора километра путей, выполнено разворотное кольцо на улице Окружной.

«Трамвай — это самый экологичный, вместительный, комфортный вид пассажирского транспорта», — отметил глава города.