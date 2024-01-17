Нижний Новгород получит 14 млрд рублей на строительство метро

По словам директора городского департамента финансов Юрия Мочалкина, изменения в бюджет вносятся на основании гарантийного письма губернатора Глеба Никитина. В виде межбюджетных трансфертов Нижний Новгород получит 10,3 млрд руб. на строительство линии метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная» и 3,7 млрд руб. — на строительство линии от станции «Буревестник» до станции «Сормовская».



В этом же гарантийном письме говорится о том, что в 2025 году бюджет Нижнего Новгорода получит еще 23,3 млрд руб. на строительство двух линий метро. В прогнозный план на 2025 года заложено поступление 10,3 млрд руб. на линию до «Сенной» и 12,96 млрд руб. — на линию до «Сормовской».



На этом же заседании бюджетной комиссии, отвечая на вопросы депутатов, директор городского департамента транспорта Андрей Житников сообщил, что тоннеле проходческий щит «Владимир» для строительства метро еще не готов к работе. По слова чиновника, окончательная сборка щита должна быть завершена к концу января.



При этом Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода в своих социальных сетях в конце декабря 2023 года заявляло, что монтаж тоннелепроходческого комплекса завершен, все необходимые пуско-наладочные работы и тестирование механизмов проведены.



Андрей Репин.