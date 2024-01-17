В 2024 году россиянам увеличили лимиты налоговых вычетов

Лимиты возврата со средств, уплаченных за обучение детей или подопечных, увеличены с 50 до 110 тыс. рублей на каждого ребёнка.
Вычет из сумм, уплаченных за своё обучение, медицинские, физкультурно-оздоровительные услуги, прохождение независимой оценки своей квалификации, по договору негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного обеспечения, добровольного страхования жизни (на срок не менее пяти лет), по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию — со 120 до 150 тыс. рублей.
Новые максимальные значения этих вычетов будут применяться к доходам, которые физические лица получат с 2024 года, то есть при подаче декларации в 2025 году, а также при получении вычетов у работодателя — в течение 2024 года.