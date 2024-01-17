В Ростове на рынках цены на яйца упали ниже 100 рублей

Напомним, в начале декабря стоимость яиц значительно выросла. В декабре цена за продукт составила до 150−200 рублей, когда раньше яйца стоили от 80 до 100 рублей. Так, яйца категории С2 составила не меньше 140 рублей, а С1 — около 150−160 рублей. Отборные (категория С0) стоили 200 рублей.