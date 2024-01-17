В Ростове на рынках цены на яйца упали ниже 100 рублей

На рынках цена за продукт упала ниже 100 рублей за десяток.
Напомним, в начале декабря стоимость яиц значительно выросла. В декабре цена за продукт составила до 150−200 рублей, когда раньше яйца стоили от 80 до 100 рублей. Так, яйца категории С2 составила не меньше 140 рублей, а С1 — около 150−160 рублей. Отборные (категория С0) стоили 200 рублей.
По мнению специалистов взлет цен связан с несколькими фактами. Одной из причин называют снижение производительности, санкции, а также повышение повышение спроса и себестоимости продукта. Также цены на яйца формируются с учетом поднятия цен на логистику и ветпрепараты для животных.
В начале 2024 года стоимость продукта понизилась. На прилавках можно было обнаружить десяток яиц по стоимости примерно 120 рублей. Сотрудники магазинов связывали это с «приятными» скидками для покупателей. Сейчас же цена и вовсе понизилась до 95−110 рублей.
Почему цена на яйца упала, пока не известно. Возможно, это связано с импортом продукта. Из-за дефицита яйца стали ввозить из Турции и Азербайджана.
Однако ранее зоотехник сообщил порталу Donday.ru, что даже если яйца будут поставлять из зарубежья, цены на них не изменятся. Гражданам просто придется привыкать к новой реальности.