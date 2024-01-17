Земли рынка Болата Назарбаева вернули государству

В надзорном органе отметили, что при предоставлении участка был нарушен порядок, а именно часть земель площадью 22,25 га относится к орошаемым пахотным землям сельскохозяйственного назначения и подлежит особой охране. Однако земли земли передали под обслуживание рынка.