Земли рынка Болата Назарбаева вернули государству

По информации официального сайта ведомства, в 2004 году актами акимата Кордайского района и акима Кордайского сельского округа ТОО «Карасай БН-Тараз», принадлежащему Болату Назарбаеву, выдан участок площадью 34,3017 га для обслуживания торгового комплекса «Барыс-2».
В надзорном органе отметили, что при предоставлении участка был нарушен порядок, а именно часть земель площадью 22,25 га относится к орошаемым пахотным землям сельскохозяйственного назначения и подлежит особой охране. Однако земли земли передали под обслуживание рынка.
В этой связи прокуратурой района был подан иск в суд о признании недействительными и аннулировании актов акиматов района и сельского округа, договоров купли-продажи.
Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда от 28 декабря 2023 года признаны недействительными и отменены договоры купли-продажи участков между ТОО «Карасай БН-Тараз» и отделом земельных отношений акимата Кордайского района, все договоры ТОО «Кордай Инвест» о безвозмездной передаче земельных участков.
Постановление суда вступило в законную силу 28 декабря 2023 года, государственные акты на земельные участки отменены.