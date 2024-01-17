Кормит ли Кишинев Приднестровье: «Чиновники в Молдове врут, когда говорят, что лечат больных из Тирасполя бесплатно» — мнение эксперта

— Что касается заявления политического представителя Молдовы относительно того, что Кишинев тратит много денег на приднестровцев, на граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье, то можно выразить некоторое удивление, — говорит депутат Верховного совета Приднестровья, политический эксперт Андрей Сафонов. — Помимо того, что все медицинские услуги в Молдове платные, еще и вдобавок те лица, которые направляются в Кишинев и в другие населенные пункты Молдовы для проведения плановых операций или медобследований, они либо сами платят за это, либо за них это делает бюджет Приднестровья. В данном случае, о какой-либо благотворительности со стороны действующей власти Кишинева вряд ли приходится говорить.