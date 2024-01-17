Кормит ли Кишинев Приднестровье: «Чиновники в Молдове врут, когда говорят, что лечат больных из Тирасполя бесплатно» — мнение эксперта

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил о том, что объем таможенных пошлин, введенных для экономических агентов Приднестровья с 1 января 2024 года составят до 120 миллионов леев, а не 16 миллионов долларов (около 300 миллионов леев), как утверждает официальный Тирасполь.
Кроме этого, чиновник подчеркнул, что Кишинев ежегодно тратит больше денег из бюджета для граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье, за счет медицинских услуг, стипендий, предоставляемых выходцам из этого региона,
— Что касается заявления политического представителя Молдовы относительно того, что Кишинев тратит много денег на приднестровцев, на граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье, то можно выразить некоторое удивление, — говорит депутат Верховного совета Приднестровья, политический эксперт Андрей Сафонов. — Помимо того, что все медицинские услуги в Молдове платные, еще и вдобавок те лица, которые направляются в Кишинев и в другие населенные пункты Молдовы для проведения плановых операций или медобследований, они либо сами платят за это, либо за них это делает бюджет Приднестровья. В данном случае, о какой-либо благотворительности со стороны действующей власти Кишинева вряд ли приходится говорить.
Что же касается тех, кто обучается в учебных заведениях Республики Молдова, то практически все они поступают на платные отделения и, таким образом, бремя оплаты лежит на них самих, на их родителях.
Поэтому на сегодняшний можно констатировать, что приднестровский бюджет от ограничительных мер в виде пошлин теряет деньги и, судя по настрою кишиневских политиков, будет эти деньги терять. Мне кажется, гораздо важнее найти путем переговоров какой-либо компромисс, который бы не создавал негативные для приднестровских экономических агентов.
— Зачем тогда Олег Серебрян делает такие голословные, по вашему мнению, утверждения?
— Мне кажется, что-либо кишиневские чиновники не владеют до конца информацией о тех денежных операциях и затратах, которые несет Приднестровье, либо это просто полемический прием, который должен смикшировать, избавить эффект от утверждения приднестровской стороны при подсчете цифр, которые приднестровский бюджет теряет от введения ограничительных мер со стороны Молдовы. Другого разумного объяснения я уловить не могу.
— Олег Серебрян также заявил, что бюджет Приднестровья после введения этих ограничительных мер будет терять порядка 120 миллионов леев…
— Сейчас эта сумма просчитывается. Все зависит от номенклатуры облагаемых товаров. В любом случае, как представляется, взята умышленная линия на обескровливание приднестровской финансово-экономической системы. С тем, чтобы позднее предъявить политический ультиматум о фактической капитуляции. Но, я уверен, в итоге эта игра обречена на провал.