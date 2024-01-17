Губернатор Новосибирской области сообщил о снижении цен на яйца на 2%

В прошлом году куриные яйца в Новосибирской области подорожали на более чем 60%, что также отмечалось в других российских регионах. В последние месяцы прошлого года «яичная инфляция» стала одной из основных тем обсуждения как на региональном, так и на федеральном уровне. Даже после достижения договорённости о стабилизации цен местными птицефабриками и Минсельхозом, в Новосибирске наблюдалось продолжение роста цен на яйца.