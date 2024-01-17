Губернатор Новосибирской области сообщил о снижении цен на яйца на 2%

В первые десять дней января 2024 года в Новосибирской области наблюдается снижение цен на куриные яйца. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в интервью BFM-Новосибирск. По его данным, за указанный период цены на яйца снизились на 2%.
В прошлом году куриные яйца в Новосибирской области подорожали на более чем 60%, что также отмечалось в других российских регионах. В последние месяцы прошлого года «яичная инфляция» стала одной из основных тем обсуждения как на региональном, так и на федеральном уровне. Даже после достижения договорённости о стабилизации цен местными птицефабриками и Минсельхозом, в Новосибирске наблюдалось продолжение роста цен на яйца.
Глава региона объяснил, что рост цен во втором полугодии прошлого года был вызван дисбалансом между спросом и предложением на внутреннем рынке. Увеличение экспорта российского яйца за границу, повышенный спрос внутри страны и за рубежом, а также активные продажи производителей на внешних рынках создали условия для роста цен.
Губернатор выразил уверенность в дальнейшем снижении розничных цен на куриные яйца в регионе. Он подчеркнул, что на этот процесс будут влиять меры, предпринимаемые федеральным центром по импорту птицеводческой продукции, а также действия региональных производителей.
Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Травников прокомментировал новую коммунальную аварию в Новосибирске.