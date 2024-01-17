Напомним, трассу М-12 закрыли 17 января утром в связи со снегопадом. Многие водители попали в снежный плен.
Автомобили уже освобождены из снежного плена, все заторы на участке с 684 по 836 км ликвидированы. Автомобилистам оказали необходимую помощь, в том числе обогрев и доставку топлива.
Уборочная техника ведет расчистку дорожного полотна для возобновления движения по трассе. Всего в этом задействованы свыше 40 единиц спецтехники. При этом автодорога по-прежнему закрыта для проезда.
«Ъ-Казань».
«Автодор» отменил плату за проезд по перекрытым участкам трассы М-12
Компания «Автодор» решила отменить плату для водителей за проезд по перекрытым участкам автодороги М-12 в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Напомним, трассу М-12 закрыли 17 января утром в связи со снегопадом. Многие водители попали в снежный плен.