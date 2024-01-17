Автобусы по регтарифу запустят вместо маршрутки № 22 в Челябинске

Автобусный маршрут, который связывает улицу Александра Шмакова и ЧКПЗ, перейдёт на регулируемый тариф в Челябинске. Об этом сообщили в региональном миндортрансе.
Действующий маршрут № 22 закроют, его сменит маршрут № 22А. Обслуживать направление будут 20 автобусов среднего класса. Они будут курсировать с интервалом в 10 минут. Контракт на осуществление перевозок заключён с компанией «Альфа». Уточняется, что к перевозчику будут предъявлять повышенные требования.
«Согласно предоставленной информации, ООО “Альфа” намерено начать осуществление перевозок в конце февраля — начале марта 2024 года», — уточнили в миндортрансе.
По данным chel.aif.ru, в город уже поступили автобусы для обслуживания маршрутов № 5 и 10К.