Автобусы по регтарифу запустят вместо маршрутки № 22 в Челябинске

Действующий маршрут № 22 закроют, его сменит маршрут № 22А. Обслуживать направление будут 20 автобусов среднего класса. Они будут курсировать с интервалом в 10 минут. Контракт на осуществление перевозок заключён с компанией «Альфа». Уточняется, что к перевозчику будут предъявлять повышенные требования.