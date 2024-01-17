Омичам рассказали о нехватке техники для уборки улиц

На этом ещё раз акцентировала внимание директор городского УДХБ Галина Зурнаджан на прошедшей в среду, 17 января, пресс-конференции, посвященной уборке снега в Омске.
Наличие техники составляет 55% от норматива — 383 единицы при требуемых шестисот. К тому же из-за ремонтных работ и нехватки людей ежесуточно используется всего порядка 240 единиц техники.
В ручной уборке снега также ежедневно задействовано менее половины от необходимого. А именно 280 человек, что составляет 44% от норматива. Сюда входят также дорожные рабочие и рабочие службы благоустройства и озеленения.
«Для решения этой проблемы мы привлекаем технику и комплексные бригады рабочих. На текущую дату мы вывезли более 305 тысяч кубов снега, в прошлом году на эту же дату — 230 тысяч кубов», — рассказала Галина Зурнаджан.
Также руководитель городского УДХБ напомнила, что при снегопаде дорожники сначала обрабатывают улицы противогололедными материалами. После того, как снегопад закончится, начинают механизированное прометание. В первую очередь снег вывозится с наиболее опасных для движения транспорта участков. Это — центральные магистрали, мосты, путепроводы, пешеходные переходы. И лишь затем — с дорог, которые относящихся с III и IV категориям.
Ранее мы писали, что хозяйствующим субъектам, которые не очищают от снега прилегающую территорию, грозят штрафы. Также как и УК, ТСЖ и тому подобным организациям.