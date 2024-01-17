Омичам рассказали о нехватке техники для уборки улиц

Также руководитель городского УДХБ напомнила, что при снегопаде дорожники сначала обрабатывают улицы противогололедными материалами. После того, как снегопад закончится, начинают механизированное прометание. В первую очередь снег вывозится с наиболее опасных для движения транспорта участков. Это — центральные магистрали, мосты, путепроводы, пешеходные переходы. И лишь затем — с дорог, которые относящихся с III и IV категориям.