АО «Молдовагаз» в 2023 году на 21% снизил объем технологических потерь природного газа

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Снижение показателей технологического потребления и технических потерь природного газа в 2023 году на газораспределительных предприятиях группы АО «Молдовагаз» составило 4,2 миллиона кубических метров, или 21% по сравнению с 2022 годом, об этом в соцсети сообщил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.