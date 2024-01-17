АО «Молдовагаз» в 2023 году на 21% снизил объем технологических потерь природного газа

По его словам, снижение этих показателей является устойчивой тенденцией.
«В 2023 году величина годовых потерь сократилась примерно на 14,4 миллиона кубометров, или на 46%, по сравнению с 2019 годом», — уточнил Вадим Чебан.
По его словам, такой прогресс является следствием внедрения Плана мероприятий по снижению потерь природного газа и технологического потребления предприятий АО «Молдовагаз» на 2021−2025 годы.
В группу компаний «Молдовагаз» входят газораспределительные предприятия «Кишинэу-газ», «Бэлць-газ», «Яловень-газ», «Орхей-газ», «Унгень-газ», «Чимишлия-газ», «Кахул-газ», «Гагауз-газ», «Тараклия-газ», «Штефан-Водэ газ», «Флорешть-газ», «Единец-газ», обслуживающие свыше 770 тысяч конечных потребителей.