В Башкирии выросло единое пособие на детей

Так, с января 2024 года размер ежемесячной выплаты составляет на детей 6 670 рублей, если семье назначено пособие в виде 50% от прожиточного минимума, 10 005 рублей, если 75%, и 13 340 рублей — 100%. Беременные женщины могут получить 7495 рублей (50%), 11 243 рублей (75%) и 14 991 рубль (100%) в месяц.