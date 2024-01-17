Синагогу в Слониме выставили на продажу за одну базовую

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Слонимскую синагогу в очередной раз выставили на аукцион, говорится в объявлении электронной торговой площадки Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).
Начальная цена лота — 40 рублей (одна базовая величина). Заявления на участие в аукционе принимаются до 19 февраля, сами торги состоятся 22 февраля.
Собственником объекта на данный момент является Слонимский райисполком. Помимо здания бывшей синагоги, новый владелец получит в аренду на 50 лет земельный участок площадью 0,16 га.
Уточняется, что территорию, а также историческое сооружение можно будет использовать и в других целях — в качестве музейного комплекса, объекта общественного питания, торговли. Кроме того, объект может иметь культурно-зрелищное и развлекательное назначение.
Слонимская синагога была построена в 1642 году. В конце XIX века во время большого пожара здание почти сгорело, но было отстроено на пожертвования жителей города. Культовое сооружение включено в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.
Несмотря на свой почтенный возраст, синагога практически сохранила аутентичный облик. Напомним, впервые продать памятник архитектуры местные власти решили в мае 2020-го и выставили на аукцион за почти 53 тысячи долларов. В конце того года здание купила писательница из Минска. Однако через некоторое время храм вернулся в государственное владение.