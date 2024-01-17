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Синагогу в Слониме выставили на продажу за одну базовую

Иудейский храм участвовал в аукционе в качестве лота уже много раз, однако желающих приобрести в собственность этот аварийный объект, имеющий исторический статус, не много.

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Слонимскую синагогу в очередной раз выставили на аукцион, говорится в объявлении электронной торговой площадки Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Начальная цена лота — 40 рублей (одна базовая величина). Заявления на участие в аукционе принимаются до 19 февраля, сами торги состоятся 22 февраля.

Собственником объекта на данный момент является Слонимский райисполком. Помимо здания бывшей синагоги, новый владелец получит в аренду на 50 лет земельный участок площадью 0,16 га.

Уточняется, что территорию, а также историческое сооружение можно будет использовать и в других целях — в качестве музейного комплекса, объекта общественного питания, торговли. Кроме того, объект может иметь культурно-зрелищное и развлекательное назначение.

В объявлении также указывается, что рыночная стоимость здания — 129 тысяч рублей (почти 41 тысяча долларов по курсу Нацбанка на 17 января 2024 года).

Слонимская синагога была построена в 1642 году. В конце XIX века во время большого пожара здание почти сгорело, но было отстроено на пожертвования жителей города. Культовое сооружение включено в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

Несмотря на свой почтенный возраст, синагога практически сохранила аутентичный облик. Напомним, впервые продать памятник архитектуры местные власти решили в мае 2020-го и выставили на аукцион за почти 53 тысячи долларов. В конце того года здание купила писательница из Минска. Однако через некоторое время храм вернулся в государственное владение.