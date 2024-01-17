Лекарства в Приднестровье могут подорожать

С 1 января Молдова сократила перечень препаратов, которые можно было завозить в регион. Отныне разрешён ввоз только тех лекарств, что входят в Госрегистр Молдовы. А это значит, что обширный перечень препаратов, которые раньше Приднестровье завозило из России, Белоруссии, Украины и других стран, теперь под запретом. Придётся завозить их аналоги от других производителей по более высокой цене.