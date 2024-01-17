Лекарства в Приднестровье могут подорожать

ТИРАСПОЛЬ, 17 янв — Sputnik. В Тирасполе прогнозируют подорожание лекарств и медицинских изделий из-за действий Кишинёва.
С 1 января Молдова сократила перечень препаратов, которые можно было завозить в регион. Отныне разрешён ввоз только тех лекарств, что входят в Госрегистр Молдовы. А это значит, что обширный перечень препаратов, которые раньше Приднестровье завозило из России, Белоруссии, Украины и других стран, теперь под запретом. Придётся завозить их аналоги от других производителей по более высокой цене.
В Приднестровье прогнозируют рост цены на эти лекарства на 25%-30%.
Медицинские же изделия подорожают из-за того, что при их провозе в Приднестровье через Молдову с них будут взиматься импортные пошлины. В Молдове медизделия входят в отдельный Госреестр, не в единый с лекарствами.